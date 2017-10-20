Госдума продлевает срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ
Москва, 20 октября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий на год срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.
Авторы документа уверены, что фонд должен продолжить свою работу до 1 января 2019 года, а не прекращать функционирование 1 января 2018 года. Как отмечала в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и одна из авторов законопроекта Галина Хованская («Справедливая Россия»), именно к 2019 году программа расселения граждан из аварийного жилья будет завершена. Поэтому, уверена она, продление срока действия фонда сегодня необходимо.
На предыдущем пленарном заседании 18 октября депутаты поддержали предложение в случае принятия законопроекта во втором чтении проголосовать за него и в третьем. Предполагается, что закон в третьем чтении будет принят на дневном заседании Госдумы 20 октября после обеденного перерыва.
Фонд был создан в 2008 году и направлен на обеспечение переселения в новые дома граждан РФ, проживающих в непригодных и аварийных условиях. По словам авторов законопроекта, в 60 субъектах РФ программа расселения уже полностью завершена, но в 15 регионах порядка 34 тысяч граждан ждут своей очереди.