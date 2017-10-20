Москва, 20 октября, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект, продлевающий на год срок работы Фонда содействия реформированию ЖКХ, Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Авторы документа уверены, что фонд должен продолжить свою работу до 1 января 2019 года, а не прекращать функционирование 1 января 2018 года. Как отмечала в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ и одна из авторов законопроекта Галина Хованская («Справедливая Россия»), именно к 2019 году программа расселения граждан из аварийного жилья будет завершена. Поэтому, уверена она, продление срока действия фонда сегодня необходимо.

На предыдущем пленарном заседании 18 октября депутаты поддержали предложение в случае принятия законопроекта во втором чтении проголосовать за него и в третьем. Предполагается, что закон в третьем чтении будет принят на дневном заседании Госдумы 20 октября после обеденного перерыва.

Фонд был создан в 2008 году и направлен на обеспечение переселения в новые дома граждан РФ, проживающих в непригодных и аварийных условиях. По словам авторов законопроекта, в 60 субъектах РФ программа расселения уже полностью завершена, но в 15 регионах порядка 34 тысяч граждан ждут своей очереди.