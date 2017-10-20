Ярославль, 20 октября, 2017, 10:09 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля состоялось общественное обсуждение результатов выполнения проекта Министерства транспорта России по направлению «Безопасные и качественные дороги» в составе агломерации «Ярославская» за 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Темур Абдуллаев вручает грамоту подрядчику

В мероприятии приняли участие представители департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, руководители и эксперты МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», члены общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля, члены общественного совета при департаменте транспорта правительства Ярославской области и неравнодушные граждане.

«В целом в настоящее время выполнение работ по данному приоритетному проекту составляет 85%. Три контракта полностью закрыты. Остался один. У «Экограда» из 11 улиц принята одна. Степень готовности на недоделанных дорогах разная. Если ранее в лабораторных исследованиях на качество было много отрицательных результатов, то сейчас мы видим улучшение. Несколько улиц полностью переделывают. На невыполненный объем работ начисляются пени. Нами принимаются все возможные меры, чтобы сделать все работы, привлечены субподрядные организации, которые помогают завершить начатое» — рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля Сергей Тихомиров.

Хорошо себя показала подрядная организация из Вологды ООО «Дорожное управление», они выполнили весь объем работ, общей протяжённостью чуть более 21 километра. Качество выполнения работ проверяли с помощью специальных лабораторных исследований. Из 117 лабораторных исследований — 117 положительных. Этого подрядчика общественники признали лучшим.

В знак признательности Темур Абдуллаев, региональный представитель отделения федерации автовладельцев России в городе Ярославле, вручил представителю подрядчика почетную грамоту.

Однако есть два подрядчика, которые работы выполняют не в срок и с не надлежащим качеством. ООО «Капиталстрой» и ООО «Экоград» оштрафованы.

Не обошлось и без скандалов. В частности, Темур Абдуллаев сообщил в группе «Дороги Ярославля» на Facebook, что на общественном обсуждении в его адрес и адрес его коллеги Ильи Арифуллина прозвучали обвинения в продажности.

«Сегодня возникло непонимание. Причем возникло оно по весьма банальной причине. Корифею совета не понравилось то, что молодежь, которая без образования, позволяет себе положительные высказывания в адрес подрядчиков. Неважно, что эти высказывания подкреплены документами из лаборатории, актами, вашими и нашими ощущениями после проезда по отремонтированным улицам. Владимир Васильевич Тамаров упрекнул меня и Илью в продажности. Нет, он отличный специалист, у него огромный опыт работы и он всегда хвалит человека, прежде чем сказать об этом человеке гадость, но неужели этот метод еще работает? Да, он чертовски прав, что на каждом объекте должны быть документы, что улицы должны быть заполнены штабными вагончиками из окон которых должны торчать всякие измерительные приборы, начиная от линейки и заканчивая адронным коллайдером. И он прав уже чертовски много лет, даже когда хвалит Шаиняна» — пишет Темур Абдуллаев на странице группы.

Через социальные сети он попросил передать члену общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля Владимиру Тамарову, что «Дороги Ярославля» — это прежде всего активные люди со всех районов города, которые в состоянии нарисовать картинку в настоящий момент, а не раз в месяц. Это отличный инструмент, который нужно использовать совету.