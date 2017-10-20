Оренбург, 20 октября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Ситуация, сложившаяся в приграничной зоне Оренбургской области, в отношении киргизских большегрузов разрешается. По данным почётного консула Киргизии в Оренбуржье Жандарма уулу Таалайбека, 19 октября с таможенниками удалось договорится о пересечении границы для 10 грузовиков. По данным дальнобойщиков, 20 октября благополучно выехать за рубеж смогли около 30 фур.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дальнобойщики

Как заявил корреспонденту ИА REGNUM Жандарм уулу Таалайбек, 19 октября с таможенниками удалось договориться о том, что хотя бы десять фур, которые застряли в приграничной зоне с 10 октября и везут скоропортящееся и рассыпное продовольствие, пропустят.

Он также отметил, что казахстанская сторона приняла решение ужесточить досмотр транспорта и в отношении других грузовиков, а не только киргизских. Добавим, что в ночь на 20 октября на границе возник затор из-за скопления машин. Сегодня, 20 октября, водители сообщили, что для них открыли границу.

Между тем стоит отметить, что застрявшим киргизским грузовикам во время простоя пришлось сменить место дислокации. По словам консула, местные власти попросили дальнобойщиков сменить место стоянки. В результате 34 грузовика переехали в райцентре Акбулак на территорию заброшенного завода.

По словам консула, ходят разговоры, что дорогу должны сдать и ожидается приезд губернатора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона, отремонтированную трассу официально ввести в строй должны в десятых числах ноября. Сейчас проводятся проверки отремонтированного участка трассы Акбулак до границы с Казахстаном.

Напомним, участок федеральной трассы от Акбулака до международного автомобильного пункта пропуска «Сагарчин» является составной частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Этот отрезок трассы предприниматели на встрече с президентом РФ Владимиром Путинным в 2016 году подвергли критике. После этого действия власти по приведению трассы в порядок активизировались. Дорожники признали плачевное состояние участка, который едва можно было назвать проезжим. В настоящее время основные работы по реконструкции 52 километров выполнены.

Между тем в Астане 19 октября прошла встреча высокопоставленных чиновников Казахстана и Киргизии, где обсуждался вопрос пересечения границы. Жандарм уулу Таалайбек отметил положительные результаты. Ситуация выезда из Киргизии в Казахстан нормализовалась.

Почётный консул Киргизии в Оренбургской области признался, что практически каждый день посещает приграничную зону, что бы держать ситуацию на контроле. Водители из-за долгого ожидания и простоя выглядят уставшими.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 октября на оренбургско-казахстанском участке границы произошло скопление большегрузов. Казахстанская сторона отказывается принимать фуры. По официальным данным, спецслужбы Казахстана проводят операцию по выявлению контрабанды, наркотиков, деструктивных лиц. Эксперты говорят, что в отношении Киргизии и её перевозчиков ведётся проверка относительно реэкспорта китайских товаров. Кроме того, на ситуацию негативным образом повлияло недипломатическое поведение главы Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Напомним, усиление несения службы на границе было вызвано выборами президента Киргизии, которые прошли 15 октября. Усиленный режим вызвал огромные автомобильные пробки. Позже стороны договорились о приоритетах относительно пропуска легковых автомобилей и порожних грузовиков.