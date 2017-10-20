Санкт-Петербург, 20 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Медиацентр около стадиона «Санкт-Петербург» будет демонтирован к 20 декабря. Об этом сообщает «Фонтанка».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

По информации издания, «Оргкомитет Россия-2018» согласовал демонтаж в начале октября. После этого комиссия ФИФА утвердила план, предложенный оргкомитетом.

К разборке временных сооружений приступят в начале декабря после того, как «Зенит» проведёт последний домашний матч в 2017 году. 2 декабря «Зенит» сыграет на стадионе «Санкт-Петербург» с екатеринбургским «Уралом».

Напомним, после окончания Кубка конфедераций, медиацентр решено переместить в сторону парковок, чтобы можно было выкатывать поле стадиона. Нынешнее расположение центра мешает этому.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга планируют потратить на демонтаж медиацентра у стадиона дополнительно около 430 млн рублей.