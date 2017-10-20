Улан-Удэ, 20 октября, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов 19 октября подписал указ о назначении Баира Жалсанова на должность министра образования и науки республики. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 20 октября, в минобрнауки региона.

Edu03.ru Министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов

«Назначить Жалсанова Баира Баторовича министром образования и науки Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Напомним, в 2016 году прежний министр образования и науки Бурятии Алдар Дамдинов стал депутатом Госдумы. Министерство в статусе «и. о.» возглавил Баир Жалсанов, который до этого был заместителем министра.

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Тогда главой Бурятии был ещё Вячеслав Наговицын. В феврале 2017 года Наговицын ушёл в отставку, врио главы республики стал Алексей Цыденов. Соответственно, Жалсанов оставался исполняющим обязанности.

В сентябре текущего года Цыденов выиграл выборы главы Бурятии, вступил в должность и начал производить первые кадровые назначения.

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В частности, были освобождены от занимаемой должности и. о. министра спорта и молодежной политики Баир Ангуров, и. о. министра культуры Тимур Цыбиков. И. о. главы минэкономики Зандра Сангадиев перешёл на должность советника главы по экономическому развитию. И. о. министра здравоохранения Валерий Кожевников стал заместителем главы полномочного представительства Бурятия в Москве.

В октябре в Бурятии стартовал конкурсный отбор кандидатов на должности министров экономики, спорта и молодежной политики, здравоохранения, культуры. Также по конкурсу будут выбирать главу нового министерства туризма.

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Справка: Баир Жалсанов родился 24 мая 1975 года в селе Судунтуй Агинского района Читинской области. Окончил Бурятский государственный университет по специальности «филология», квалификация: учитель бурятского языка и литературы. На заре своей карьеры работал учителем родного языка и литературы Судунтуйской общеобразовательной школы. С 2005 по 2014 год был директором ГОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-интернат №1». В 2014 году стал заместителем министра — председателем комитета общего и дополнительного образования минобрнауки Бурятия. С сентября 2016 года — и. о. министра образования и науки республики.