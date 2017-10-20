Москва, 20 октября, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Изначально на утренних торгах четверга рубль сдавал позиции, и доллар даже успел коснуться локального сопротивления в районе 57,50 руб., но вскоре пара перешла в снижению и ушла в минус в основном на фоне повсеместного ослабления доллара. По итогам сессии доллар подешевел на 0,24% — до 57,30 руб. Евро/рубль тем временем набрала четверть процента — до 67,85 руб. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Несмотря на то, что нефть внушительно просела, наша валюта смогла воспользоваться распродажами доллара по всему спектру рынка. «Американец» направился на юг вслед за доходностью трежерис. Также сказалась неопределенность в отношении решения Трампа по преемнику Йеллен, от позиции которого будут зависеть темпы дальнейшего ужесточения политики Федрезерва. При этом рубль все же чувствовал себя не вполне комфортно, хотя и старался не поддаваться влиянию изменения настроений на рынке нефти, где наступила техническая коррекция.

В целом доллар/рубль продолжает торговаться в среднесрочном диапазоне, для пробоя которого в том или ином направлении по-прежнему нет предпосылок. В последний день торговой недели наша валюта может продолжить попытки укрепления в паре с долларом, который накануне вечером получил неприятную новость — на рынках появились спекуляции на тему того, что президент склоняется в кандидатуре Пауэлла в качестве нового главы ФРС. Его позиция схода со взглядами Йеллен — он также выступает за плавное ужесточение политики. Если с этого фронта не поступит опровержений такого сценария, доллар, скорее всего, будет отыгрывать этот негатив, что откроет возможность для дальнейшего движения пары в направлении уровня 57 руб.