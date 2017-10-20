Владивосток, 20 октября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Несмотря на то, что нефть в ближайшие 20−30 лет останется основой мировой топливной энергетики, России всё равно нужно перестать так сильно зависеть от её цен. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя заявление главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что слухи о «смерти» нефти сильно преувеличены.

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«Экономика России должна перестраиваться независимо от цен на нефть и различных прогнозов по истощению запасов нефти или замещению её другими видами, — пояснил эксперт. — С Сечиным я согласен в том, что слухи о скорой «смерти» нефти преувеличены, так как она используется не только как энергоноситель, но и в нефтехимической промышленности».

Юрий Данилов также подчеркнул, что считает цены на нефть, заложенные в бюджете России на 2018 год, заниженными.

«Вероятнее всего, что цена нефти будет выше 50 долларов за баррель. Мой прогноз 55−60 долларов», — сказал кандидат экономических наук.

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Преподаватель ДВФУ, кандидат экономических наук и финансовый консультант Максим Кривелевич также уверен, что в ближайшие годы смерть нефти не грозит.

«Нужно понимать, что нефть — это уже не только и не столько топливо, это нефтегазохимия, производство пластика и огромного количества самых разнообразных товаров, вплоть до популярных у подростков сладостей, — подчеркнул эксперт. — Поэтому, да, конечно, нефть останется основой мирового хозяйства, никто с этим не спорит. Другое дело, конечно, что нефть не будет каким-то уникальным и дефицитным товаром. Есть природный газ, который вполне себе конкурирует с нефтью. Есть различные технологии добычи нефти, которые конкурируют между собой, есть так называемая новая энергетика, есть атомная энергетика, которую тоже рано списывать со счетов».

По мнению Максима Кривелевича, в том числе из-за этой конкуренции рынок нефти останется предсказуемым, волатильным, «и это совершенно нормальное его состояние».

«То есть нужно чётко понимать, что нефть — не тот товар, цены на который могут в течение длительного времени оставаться неизменными, потому что это биржевой товар. А весь смысл биржи в том, что цены меняются каждую секунду. Если бы они не менялись, вся мировая экономика находилась бы в дисбалансе. Именно изменение цен балансирует состояние экономики. Если у вас растёт цена на нефть, её начинают добывать все, кому не попадя — от Техаса до Занзибара. Если у вас цена на нефть падает, соответственно, снижаются инвестиции нефтяных компаний в разведку новых месторождений, и добыча упадёт на следующем этапе», — также объяснил кандидат экономических наук.

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Отвечая на вопрос о том, стоит ли надеяться, что влияние на цену нефти окажет соблюдение странами ОПЕК соглашения о нормализации запасов этого вида топлива, эксперт сказал: «Любой договор стоит ровно столько, насколько у сторон есть желание его соблюдать. Пока что страны ОПЕК ни разу не были замечены в механическом следовании условиям взятых на себя обязательств. Как правило, это всегда носит характер достаточно гибкий: кто-то выполняет, кто-то не выполняет, так что я бы не преувеличивал значимость этих соглашений, но в то же время и не преуменьшал».

Как сообщало ИА REGNUM, глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что нефть будет оставаться основой мировой топливной энергетики в ближайшие 20−30 лет, назвав слухи о «смерти» нефти сильно преувеличенными.