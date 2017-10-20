Москва, 20 октября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ничего невозможного нет в том, чтобы президентом России стала женщина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«У нас всё возможно», — так Путин ответил на вопрос, может ли следующим президентом России стать женщина.

Официально кандидатом в президенты России женщина еще не стала, однако о своем намерении участвовать в президентской гонке заявила телеведущая и журналист Ксения Собчак. Также о намерении баллотироваться заявили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин и политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов еще не заявлял о своем участии, однако сказал, что должен быть готов к предвыборной гонке как глава партии. Действующий президент Владимир Путин пока не говорил об участии в выборах и не заявлял о намерении выдвигать свою кандидатуру.

Если Собчак зарегистрируется кандидатом, она станет третьей женщиной-претендентом на высшую государственную должность. В 2000 году на президентских выборах баллотировалась Элла Памфилова, она набрала 1,01% голосов избирателей.

Спустя четыре года, в 2004 году, кандидатом на пост президента РФ выдвинулась от Союза правых сил Ирина Хакамада. За нее проголосовали 3,84% избирателей.

Отметим, что в России это действительно не «невозможно», тогда как в «обители демократии» женщина впервые стала утвержденным кандидатом в президенты США только в 2016 году — это была Хиллари Клинтон, победившая на праймериз Демократической партии. До этого женщины-кандидаты либо снимали свои кандидатуры, не дойдя до праймериз, либо проигрывали их.

Так, первой женщиной-кандидатом выдвинулась Виктория Вудхулл в 1872 году от Партии равных прав. Однако она не получила ни одного голоса и так и не смогла выйти на президентскую гонку. Почти на 100 лет о женщинах-кандидатах забыли, пока в 1964 году Маргарет Смит не проиграла праймериз Республиканской партии Барри Голдуотеру.

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В 1972 году выдвигалась чернокожая Ширли Чисхолм от Демократической партии, однако до праймериз она не дошла. В 2000 году Элизабет Доул от Республиканской партии сняла свою кандидатуру — у нее не хватило средств на выборы. В 2012 году Мишель Бахман объявила о прекращении своей кампании, также не дойдя до официального утверждения кандидатуры.

В мае 2015 бывший генеральный директор Hewlett-Packard Карли Флорина объявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента. В феврале 2016 года она провалила праймериз у республиканцев и поддержала Теда Круза, позже тоже вышедшего из президентской гонки.

Первой женщиной в мире, избранной на пост конституционного главы государства (и вообще второй женщиной-президентом в мире после наследовавшей мужу без выборов Исабель Мартинес де Перон) считается Вигдис Финнбогадоттир, победившая в Исландии в 1980 году.

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Она избиралась на пост президента четыре срока подряд. До недавнего времени премьер-министром Исландии тоже была женщина — Йохана Сигурдадоттир.

Мэри Робинсон, первая женщина-президент Ирландии, самой католической и очень консервативной страны, также столкнулась с серьезным сопротивлением. Никто не предполагал, что выборы выиграет именно она — ее прочили только третье место. После нее следующим президентом стала женщина.