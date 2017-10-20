Вильнюс, 20 октября, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В парламенте Литвы возмущены, что на фоне повышения финансирования практически всех министерств, правительство в проекте бюджета Литвы на 2018 год не предусмотрело значительного и видимого увеличения финансирования Министерства иностранных дел, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в канцелярии парламента Литвы. Член фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Жигимантас Павиленис, комментируя новый проект бюджета, отмечает, что правящие не уделяют должного внимания внешней политике.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

«Правящая коалиция гордится новым бюджетом, растущими расходами на оборону, которые достигнут 2% от ВВП, но удивляет то, что, хотя у нас большие амбиции во внешней политике, бюджет Министерства иностранных дел по-прежнему остается самым маленьким по сравнению со всеми остальными министерствами», — утверждает Павиленис.

Бюджета, предусмотренного Министерству иностранных дел в 2018 году, по его словам недостаточно для должного обеспечения интересов государства и достижения выдвинутых целей внешней политики.

«На 2018 год на удовлетворение потребностей Министерства иностранных дел, связанных с Brexit, новыми вызовами на востоке, поиском новых рынков, было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 12 млн евро, но сейчас бюджет этого важного государственного министерства увеличивается всего на несколько тысяч. Это означает, что во внешней политике мы по-прежнему будем бороться с нашими угрозами, укреплять демократию и свободу и искать новые рынки для бизнеса только словами», — уверен парламентарий.

Отметим, что на уровне риторики и публичных заявлений — едва ли не единственная и самая важная миссия МИД Литвы — критика России и связанных с Россией проектов. Например, различные инициативы по дискредитации Белорусской АЭС, которую строит «Росатом», или рассказы на различных международных встречах об угрозе со стороны России и «возможной агрессии против Литвы».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своём последнем заявлении, например, рассуждал, что официальные власти России не представляют российское общество, поэтому, по его словам, ЕС нужно усиливать диалог с «гражданским обществом РФ».

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