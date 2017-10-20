Луховицы , Московская область, 20 октября, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Красная Пойма Луховицкого района Московской области прорвало трубу газопровода, сообщает 20 октября телеграм-канал Mash.

geralt Взрыв

На видео, снятым одним из очевидцев событий, видно, как огненный фонтан высотой примерно 20 метров бьет из прорванного газопровода.

В настоящий момент на месте ЧП работают аварийно-спасательные службы, на участке идет выгорание газа.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, подача газа потребителям не нарушена.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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