Киев, 20 октября, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Киев не будет ограничивать обучение в венгерских школах на родном языке до выводов Венецианской комиссии об образовательном законе, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщают 19 октября «Украинские новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трансформация

По ее словам, соглашение о том, что Украина не будет внедрять новые нормы обучения в венгерских школах, было достигнуто в ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

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Стороны договорились, что Киев начнет консультации с венгерской общиной по поводу обучения в венгерских школах на родном языке, и, возможно, будет вносить правки в образовательный закон с учетом полученных рекомендаций.

Гриневич подчеркнула, что до тех пор, пока Венецианская комиссия не предоставит заключение по украинскому закону об образовании, венгерские школы по-прежнему смогут обучать детей на родном языке после пятого класса. Тем не менее министр отметила, что украинский язык должен быть основным для учеников и украинские школы так или иначе будут увеличивать число часов обучения в школах на украинском языке.

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