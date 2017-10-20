Курган, 20 октября, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Курганской области выразил несогласие с требованием прокуратуры отремонтировать здание общежития ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий». Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда отклонила апелляцию департамента и настояла на ремонте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Здание по ул. Некрасова, 12 было построено в 1975 году. И за 42 года пришло в ненадлежащее техническое состояние. Из-за сырости произошло расслоение и разрушение кирпичной кладки в подоконных зонах, в коридоре появились следы протечек через кровлю, стены дали осадку. Стояки отопления, водоснабжения и канализации поражены коррозией в значительной степени. Во время августовской проверки были выявлены и другие недостатки.

«Имущество техникума находится в собственности Курганской области. И собственник согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ несет бремя содержания принадлежащего ему имущества», — пояснили в прокуратуре.

Департамент образования и науки Курганской области с требованиями срочного ремонта не согласился. С выводами Курганского областного суда, постановившего отремонтировать здание, тоже. Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда поддержала прокуратуру. Общежитие Курганского техникума сервиса и технологий будет отремонтировано в принудительном порядке. Контроль за исполнением решения суда поручен приставам.

Однако, как отмечает руководство техникума, сезон строительных работ прошел. Капитальный ремонт здания требует значительных затрат, которые не предусмотрены в бюджете 2017 года.

Отметим, в январе 1983 года в Кургане обрушилось общежитие на проспекте Конституции. Согласно официальным данным, тогда погибли 15 человек.