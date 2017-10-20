Вашингтон, 20 октября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Режиссер Квентин Тарантино в интервью The New York Times заявил, что знал о неподобающем поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна по отношению к женщинам.

Тарантино

«Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал, — сказал Тарантино. — Это было больше, чем слухи или сплетни. Не из вторых рук. Я знал, что он действительно сделал что-то из этого».

19 октября CNN сообщил, что более 40 женщин обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По данным телеканала, обвинения поступают от актрис, манекенщиц, сценаристов, костюмеров и представителей других профессий.

При этом сам Вайнштейн по-прежнему продолжает отрицать домогательства. По его словам, во всех случаях «близость» происходила по взаимному согласию.

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