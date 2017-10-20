Вашингтон, 20 октября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Американская компания Blue Origin провела испытания двигателя BE-4, который разрабатывали в течение последних шести лет. Видеозапись запуска опубликована в Twitter основателя компании Джеффа Безоса.

Jeff Bezos ЖРД ВЕ-4

Жидкостный ракетный двигатель BE-4 разработан для установки на тяжёлую ракету-носитель New Glenn. Её первый запуск планируют провести до 2020 года.

Новый космический аппарат сможет доставлять грузы на различные космические пункты. На околоземную орбиту ракета-носитель будет перевозить до 45 тонн груза, на «дальние рубежи» — до 13 тонн.

Есть вероятность, что ВЕ-4 заменят двигатели российского производства РД-180, которые используются сейчас на ракетах Atlas. Однако многие эксперты отрицают это утверждение, так как НАСА уже отказалось от подобных планов.

На разработку двигателя ушло порядка 2,5 млрд долларов. Со стороны государства проект не финансируется.

Ранее сообщалось, что NASA провело испытания нового огневого двигателя RS-25 E2063 для сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System, которые прошли в Космическом центре Джона Стенниса. Первый пробный запуск самой ракеты запланирован на 2019 год.