Путин назвал главную внешнеполитическую ошибку России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Злободневные проблемы: «Северный поток — 2» является одной из проблем для стран ЕС;
- «Новое любимое оружие»: постпред США при ООН заявила, что выборы 2016 года были военной кампанией России;
- Повторения не будет: Россия не допустит в Донбассе югославской резни;
- Ждут политических шагов: участники майдана нацелились на администрацию Порошенко;
- Главные выборы страны: женщина-президент?
- Назначения: представителем президента РФ на Каспии назначен Рамазан Абдулатипов.