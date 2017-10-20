Харьков, Украина, 20 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Уголовное дело завели на 20-летнюю жительницу Украины, устроившую 18 октября в Харькове ДТП, в котором погибли пять человек, сообщает 19 октября прокуратура Харьковской области.

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Согласно сообщению, девушке было объявлено подозрение о нарушении ею ч.3 ст.286 УК Украины («Гибель нескольких лиц в результате нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством»). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

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Напомним, вечером 18 октября в Харькове произошло ДТП, виновницей которого стала водитель внедорожника Lexus, столкнувшаяся с другим автомобилем. В результате аварии погибли пять человек, еще шестеро, в том числе беременная женщина, были госпитализированы.

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Водитель автомобиля Lexus ранее неоднократно привлекалась к административным штрафам за нарушение правил дорожного движения. А по последним данным полиции, ДТП произошло во время проведения уличной гонки.