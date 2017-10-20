Москва, 20 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Ford отзывает в России 297 автомобилей модели Mondeo, машины отзываются из-за дефекта задних тормозов, об этом 19 октября сообщила пресс-служба Росстандарта.

Mahal Ford

Под отзыв попали автомобили, проданные компанией в России в период с января по сентябрь 2017 года. Список VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта.

Машины отзываются из-за неисправности, по причине которой происходит неполное разъединение задних тормозов при начале движения.

Как сообщает компания-производитель, это может стать причиной повышения температуры задних колодок и привести к повышенному износу их материала.

Кроме этого снижается сила зажима, действующая на электронный стояночный тормоз, компания предупреждает, что в случае несоблюдения инструкций пользователя касающихся применения стояночного тормоза, может произойти откат автомобиля.

На машинах, попавших под отзыв, в сервисных центрах дилеров будет произведено перепрограммирование модуля антиблокировочной тормозной системы.

Напомним, в октябре 2017 года СМИ сообщили, что компания Ford отзывает в США около 1,3 млн машин из-за дефекта дверных замков. Под отзыв попали автомобили моделей Ford F-150 и Ford Super Duty.