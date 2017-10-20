Белград, 20 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Первый электропоезд, произведенный в Китае начнет курсировать в Сербии, сообщает 20 октября агентство «Синьхуа».

MNXANL Китайский поезд

Как утверждает производитель CRRC Zhuzhou Locomotive, локомотив будет курсировать по крупнейшему грузовому транспортному маршруту на Балканском полуострове.

Максимальная скорость состава будет достигать 140 км/ч, а мощность составит 7 тыс. кВ при максимальной грузоподъемности 4,5 тыс. тонн.

В марте 2016 года CRRC Zhuzhou Locomotive подписала контракт с сербским государственным предприятием Nikola Tesla Thermal Power Plant на поставку двух электролокомотивов. Ожидается, что второй локомотив прибудет в Сербию уже в ближайшее время.

Китайская компания CRRC Zhuzhou существенно укрепила свое присутствие на иностранных рынках за последнее время. Ей удалось выиграть тендеры на строительство поездов для метро Турции, на поставки поездов в Македонии и Чехию, а также гибридные троллейбусы в Австрию.

Напомним, что CRRC (иначе China Railway Rolling Stock Corporation) была образована в 2015 году путем слияния двух конкурентов. С тех пор крупнейший китайский производитель поездов начал стремительно расширяться своё присутствие на международных и внутренних рынках выигрывая контракты и тендеры на поставку поездов и оборудования в более чем 100 стран и регионов.