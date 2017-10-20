Поднебесная захватывает рынки: В Сербии будут курсировать китайские поезда
Белград, 20 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Первый электропоезд, произведенный в Китае начнет курсировать в Сербии, сообщает 20 октября агентство «Синьхуа».
Как утверждает производитель CRRC Zhuzhou Locomotive, локомотив будет курсировать по крупнейшему грузовому транспортному маршруту на Балканском полуострове.
Максимальная скорость состава будет достигать 140 км/ч, а мощность составит 7 тыс. кВ при максимальной грузоподъемности 4,5 тыс. тонн.
В марте 2016 года CRRC Zhuzhou Locomotive подписала контракт с сербским государственным предприятием Nikola Tesla Thermal Power Plant на поставку двух электролокомотивов. Ожидается, что второй локомотив прибудет в Сербию уже в ближайшее время.
Китайская компания CRRC Zhuzhou существенно укрепила свое присутствие на иностранных рынках за последнее время. Ей удалось выиграть тендеры на строительство поездов для метро Турции, на поставки поездов в Македонии и Чехию, а также гибридные троллейбусы в Австрию.
Напомним, что CRRC (иначе China Railway Rolling Stock Corporation) была образована в 2015 году путем слияния двух конкурентов. С тех пор крупнейший китайский производитель поездов начал стремительно расширяться своё присутствие на международных и внутренних рынках выигрывая контракты и тендеры на поставку поездов и оборудования в более чем 100 стран и регионов.