Москва, 20 октября, 2017, 07:22 — ИА Регнум. В четверг, 19 октября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 15 коп. (-0,27%), до 57,27 руб., курс евро вырос на 18 коп. (+0,27%), до 67,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (+11,11%), евро/рубль — 193,4 млн евро (-2,42%). Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро на фоне снижения нефтяных котировок. Усиление нисходящего движения по нефти Brent до $57,23 подстегнуло рост курса доллара до 57,73 руб., курс евро — до 68,00 руб.

Никаких новостей за падением цен на нефть не стояло. Сработал технический фактор. Цена пробила трендовую линию (на часовом периоде) на уровне $57,90 и упала до $57,00.

На американской сессии на фоне восстановления стоимость нефти от $57,00 и ослабления доллара США рублю удалось отыграть у доллара все потери и выйти в плюс. К закрытию торгов пара доллар/рубль снизилась до 57,27 руб. Против евро рубль остался торговаться в минусе, так как единая валюта пользовалась высоким спросом на рынке форекс. Пара евро/рубль снизилась с достигнутого максимума 68,21 руб. до 67,91 руб.

В пятницу, 20 октября, на торгах в Азии за баррель Brent дают $57,29 (+0,16). Стоит отметить значительное укрепление доллара США к своим конкурентам, что негативно скажется на курсе рубля во время открытия торгов на Мосбирже. Росту курса доллара способствовали новости о том, что Сенат США утвердил бюджет на 2018 года. На новостях доходность 10-летних облигаций выросла на 1,30%, до 2,34%.

Курс доллара откроется в районе 57,40 руб., но, скорее всего, цена вернется обратно к уровню 57,25 руб. на фоне восстановления цен на нефть. В пятницу резкого ослабления российской валюты не ожидается. Поддержку ей будут оказывать высокий спрос на ОФЗ и продажа экспортерами валютной выручки в преддверии налоговых выплат.