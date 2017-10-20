Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не стал отрицать возможность избрания женщины на выборах президента России, и подтвердил реальность такого варианта 19 октября на Валдайском форуме в Сочи.

Конституция Российской Федерации

Президент прямо ответил на вопрос о том, может или нет главой государства стать женщина.

«У нас все возможно», — сообщил он присутствующим.

Вероятно, такой вопрос прозвучал, как попытка получить реакцию первого лица государства на недавние заявления дочери Анатолия Собчака Ксении о том, что она собирается выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года в России.

Напомним, в феврале 2017 года на такой же вопрос отвечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он тогда высказался так:

«Что касается женщины-кандидата в президенты, ответ очень простой — Конституция Российской Федерации. Она четко описывает, кто может быть кандидатом в президенты РФ»