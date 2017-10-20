Тирасполь, 20 октября, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал матч Лиги Европы против «Шерифа».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

"Команда «Шериф» была очень агрессивна, но, наверное, мы пропустили нелогичный мяч. Хотя у них были другие шансы, но этот гол получился нелогичным», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Он также отметил, что ни один судья не взял бы на себя ответственность засчитать гол, который увидели только благодаря системе видеоповторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» сыграл вничью с «Шерифом» в матче третьего тура Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 1:1. «Шериф» забил гол на 31-й минуте, который был засчитан после видеопросмотра.

На сегодняшний день «Локомотив» лидирует в группе F, команда набрала пять очков после трёх туров. У «Шерифа» и «Копенгагена» — по три очка. Замыкает турнирную таблицу чешский «Фастав», набравший два очка.