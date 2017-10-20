Мадрид, 20 октября, 2017, 06:37 — ИА Регнум. Московский ЦСКА уступил мадридскому «Реалу» во втором туре баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 82:69.

Баскетбол

В первой половине встречи «армейцы» отстали от соперника на 12 очков. Однако в третьей четверти им удалось сократить отставание до минимума — до трёх очков.

Тем не менее в заключительном отрезке матча мадридцы сумели собраться и победить с итоговой разницей в 13 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Реала» Энтони Рэндольф, набравший 16 очков. Наибольшую результативность в составе ЦСКА продемонстрировал Уилл Клайберн, на счету которого 15 очков.

Баскетбол. Евролига 2017/18. Второй тур.

«Реал» (Испания) — ЦСКА (Россия) —82:69 (20:15, 25:18, 11:20, 26:16)