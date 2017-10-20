Москва, 20 октября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Свыше 1200 объектов международного терроризма уничтожены в Сирии за минувшую неделю ВКС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушный удар

В течение этого времени российские самолеты совершили более 400 боевых вылетов. Проведено более 180 разведывательных вылетов беспилотными летательными аппаратами.

В ходе разведывательных полетов проверено более 210 гектар, обезврежено более 6 800 взрывоопасных предметов.

По состоянию на 20 октября 92,6% территории Сирии освобождено от террористов группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Минобороны РФ заявили, что в Сирии очищено от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 92% территорий. За неделю ВКС РФ провели 517 боевых вылетов и сравняли с землей более 1260 террористических объектов.

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