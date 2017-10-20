Якутск, 20 октября, 2017, 03:55 — ИА Регнум. В Якутске состоялось торжественное открытие мультимедийного исторического парка «Россия — моя история», сообщает корреспондент ИА REGNUM. В церемонии приняли участие глава Якутии Егор Борисов и заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

СахаМедиа Открытие исторического парка «Россия – моя история»

СахаМедиа Открытие исторического парка «Россия – моя история»

«Только тот народ, который помнит свою историю и чтит память предков, может преодолеть любые преграды и уверенно смотреть в будущее. Как вы знаете, решением Владимира Путина развитие Дальнего Востока объявлено приоритетным направлением для страны. Теперь по всей территории федерального округа создаются территории опережающего развития. Уверен, эта работа принесет процветание и на Якутскую землю», — сказал Юрий Трутнев.

Начальник департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов управления президента РФ по внутренней политике Сергей Усманов зачитал поздравительную телеграмму от имени первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Кириенко.

«Считаю символичным, что это событие совпало с исторической датой — 385-летием вхождения Якутии в состав Российского государства. Самобытная культура народов Якутии, её бесценные природные богатства вносят весомый вклад в укрепление нашей многонациональной страны», — говорится в поздравлении.

По мнению Сергея Кириенко, проект «Россия — моя история» будет способствовать сохранению исторической памяти нашего народа, укреплению патриотических традиций, мира и согласия.

«Сегодня Якутия как самый крупный субъект Российской Федерации обеспечивает рост экономики и социального развития страны. Но только достижениями в экономике и социальным развитием невозможно достичь успехов, в основе всего должно быть образование, культурное и духовное развитие. Интерес к музеям у населения Якутии всегда высок. Сегодня в республике работает 85 музеев, за последние годы посещение музеев выросло в двадцать раз», — сообщил глава Якутии Егор Борисов и добавил, что большой интерес к открытию музея проявляет молодёжь. Поэтому он не сомневается, что исторический парк будет играть важную роль в воспитании истинных патриотов.