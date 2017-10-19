Грозный, 20 октября, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Пятнадцать российских граждан удалось вывезти из зоны боевых действий в Сирии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Мой представитель в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби в четверг вечером разыскал в горячих точках Сирии 15 граждан России и на военном самолете ВКС России вывез их на территорию, подконтрольную сирийским властям», — написал он.

Кадыров назвал имена спасенных российских граждан. Среди них уроженка Чечни Роза Ю. с четырьмя сыновьями, три уроженки Дагестана с детьми (семь ребят).

Комментируя это событие, Кадыров выразил благодарность за поддержку российскому министру обороны Сергею Шойгу и Валерию Герасимову, главе Генштаба ВС РФ.

«Особая благодарность дорогому брату Зияду Сабсаби, который днем и ночью трудится, выполняя поручение по спасению граждан России», — написал он.

Напомним, Кадыров периодически публикует отчеты о вывезенных из зоны боевых действий российских граждан, в том числе детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября Кадыров заявил, что из Ирака удалось вывезти еще пятерых российских детей. Девочкам от четырех месяцев до трех лет.