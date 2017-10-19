Киев, 20 октября, 2017, 02:00 — ИА Регнум. Продолжение «мирной акции протеста» у стен украинского парламента планируют сторонники «Движения новых сил» (возглавляет экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили), заявил Александр Леменов, выступив с заявлением от партии у здания Рады.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Рух новых сил» Михаила Саакашвили принял решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста», — сказал он.

Напомним, в Киеве с 17 октября продолжается очередной майдан: у здания украинского парламента расставлен палаточный лагерь. Одним из организаторов беспорядков является Саакашвили.

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В уличном протесте задействованы активисты оппозиционных партий, а также «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Недовольные политикой украинского президента Петра Порошенко ссылаются на непрозрачность выборов и коррупцию. Они требуют изменить выборное законодательство, отменить депутатскую неприкосновенность.

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