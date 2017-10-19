Пекин, 20 октября, 2017, 01:40 — ИА Регнум. Провинция Шаньдун на востоке Китая получит еще 1,09 млрд кубометров воды из реки Янцзы через мощный проект водоотведения, сообщили власти КНР 19 октября, передает агентство «Синьхуа».

Река Янцзы

Восточный рукав проекта водоотведения «с юга на север» обеспечит подачу воды с реки Янцзы посредством каналов и насосных станций в провинцию Шаньдун. Работы по отведению, которые продлятся в течение 2018 года, начались 19 октября. Крайний срок введения в эксплуатацию намечен на май 2018 года.

Шаньдун уже получает 2 млрд кубометров воды посредством проекта водоотведения.

Проект является одной из крупнейших инфраструктурных схем, специально разработанных для забора воды с влажного юга на засушливый север. Поток воды идет через три рукава массивного проекта водоотведения — восточный, центральный и западный.

Отметим, что помимо Шаньдуна, проект поставляет порядка 10 млрд кубометров воды в такие районы, как Пекин и Тяньцзинь, обеспечивая водой более 53,1 млн человек.