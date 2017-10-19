Сочи, Краснодарский край, 20 октября, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Вариант женщины на посту президента РФ возможен, заявил глава России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин

Отвечая на вопрос модератора Федора Лукьянова «А у нас, кстати, как Вы думаете, следующим президентом женщина может быть?», Путин сказал:

«У нас все возможно. Почему нет?»

Как вопрос, так и ответ вызвали в публике смех.

Напомни, 19 октября в Сочи открылся дискуссионный клуб «Валдай», на котором в течение порядка четырех часов российский президент отвечал на вопросы.

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Вопрос о женщине-президенте был задан на фоне сообщения о планах российской телеведущей Ксении Собчак участвовать в предстоящих президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собчак выразила готовность участвовать в выборах 18 октября.19 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что говорить о Собчак как о возможной сопернице действующего главы государства рано, ведь он еще не подтвердил своего участия в выборах.