София, 19 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Национальная электрическая компания (НЕК) Болгарии ведёт переговоры с российской компанией «Росатом» о возможности самостоятельного хранения изготовленного в России оборудования для АЭС «Белене» под контролем производителя. Об этом 19 октября сообщил журналистам исполнительный директор НЕК Петыр Илиев.

Atominfo.bg АЭС «Белене»

По его словам, поступившее предложение о хранении оборудования на российской территории является финансово невыгодным для Болгарии.

Илиев сообщил, что в начале октября площадку в Белене посещали эксперты завода-производителя, со стороны которых не поступило никаких замечаний об условиях хранения и консервации оборудования.

«Опасности того, что целостность оборудования будет нарушена внешними атмосферными условиями нет, поскольку самое ценное находится внутри и не подвержено ни коррозии, ни иному воздействию», — пояснил Илиев.

По словам исполнительного директора НЕК, оборудование для АЭС, как предполагается, будет храниться на площадке в Белене не менее пяти ближайших лет.

Напомним, на минувшей неделе министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сообщила, что республика хотела бы продолжить сотрудничество с Россией по проекту строительства АЭС «Белене» и рассчитывает, что «Росатом» сможет выступить инвестором проекта.

По её словам, конкретных переговоров на этот счёт пока не проводилось, но консультации с российской стороной ещё будут продолжаться до конца года.

Министр также отметила, что на данный момент не ясно, во сколько обойдётся Болгарии сохранение оборудования для электростанции. При этом она подчеркнула, что страна уже вложила в проект АЭС «Белене» 3 млрд левов, и у властей нет права на вторую ошибку.

Ранее власти республики приняли решили доверить судьбу «АЭС «Белене» Болгарской академии наук, поручив учёным дать ответы на все вопросы относительно перспектив проекта, а также о том, нуждается ли болгарская энергетическая система в новых мощностях.

Известно, что доклад академии уже поступил в правительство, однако официально ещё не был представлен. Министр лишь сообщила журналистам, что в докладе идёт речь о необходимости создания новых мощностей не только в Болгарии, но и во всём Балканском регионе.