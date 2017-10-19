Лондон, 19 октября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. 19 октября между командами «Эвертон» и «Лион» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился минимальной победой французов со счетом 2:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча французский форвард Набиль Фекир открыл счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:1.

На 69-й минуте защинтик сборной Уэльса Эшли Уильямс сравнял счет ударом головы после навеса Гильфи Сигурдссона — 1:1.

Через 6 минут вингер сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре забил великолепный гол, замкнув пяткой прострел Максвелла Корне — 1:2.

Статистика матча («Эвертон"/"Лион»)

Удары 13/8

Удары в створ 5/4

Владение 56%/44%

Фолы 12/9

На данный момент «Лион» идет на 2-й строчке с 5-ю очками. «Эвертон» продолжает буксовать в конце таблицы с 1-м очком.

Составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Уильямс, Мартина, Холгейт, Шнайдерлен, Дэвис, Классен, Влашич, Калверт-Левин, Миралас.

«Лион»: Лопес, Дьякаби, Марсело, Марсал, Тете, Ауар, Траоре, Депай, Фекир, Тусар, Маолида.

Главный арбитр матча: Бас Нейхейс.

Предупреждения: Лукман — 55, Траоре — 65, Уильямс — 66.

Голы: Фекир 6 (пен) — 0:1, Уильямс 69 — 1:1, Траоре 75 — 1:2.