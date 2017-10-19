Москва, 19 октября, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Возле аэропорта «Домодедово» таксист-нелегал сбил на автомобиле сотрудника полиции и скрылся с места происшествия, передаёт 19 октября телеканал «Рен ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Как сообщили в МВД, полицейский решил проверить документы у мужчины, предлагавшего услуги такси рядом со зданием аэропорта. Однако тот сел в припаркованный рядом автомобиль и заблокировал двери.

Сотрудник полиции встал перед машиной, чтобы не дать мужчине уехать, но таксист начал движение и сбил правоохранителя. После этого ещё один мужчина помешал полицейскому задержать водителя. В результате оба нарушителя скрылись на своих машинах. В настоящее время их разыскивает полиция.

Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщает, что сержант полиции пострадал от рук банды нелегальных таксистов, которые уже неоднократно привлекались к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

По данным источника, данные нелегальные перевозчики уже несколько лет возят людей от аэропорта до метро «Домодедовская», при этом водители не имеют никаких лицензий и не платят налоги.

Собеседник телеканала также отметил, что конфликт с полицейским устроил главарь банды по прозвищу Кинг-Конг. Сбив полицейского, он протащил его около десяти метров на капоте автомобиля, в результате чего сержант получил травмы головы, руки и колена.

Сообщается, что подозреваемые являются уроженцами Киргизии.