Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 23:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поиронизировал над бывшим государственным секретарем США Джоном Керри. Случай представился сегодня, 19 октября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в Сочи.

ИА REGNUM Керри

Один из участников форума, бывший президент Афганистана Хамид Карзай, во время своего выступления сказал, что американцы назвали Афганистан «очень крутой демократической страной».

«Потому что каждый афганец сам себе повелитель. Мы очень эгалитарная страна, и этот эгалитаризм дает нам основу для дебатов и обсуждений. Но это должны быть наши собственные дебаты. Это не демократия Джона Керри, это наша демократия. Он не должен приезжать и считать голоса или определять количество голосующих в регионе», — рассказал Карзай.

В ответ на эту тираду Карзая Путин пошутил о том, что американцы вмешиваются в избирательный процесс в Афганистане, а также высказался о бывшем государственном секретаре Джоне Керри.

«Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень», — пошутил Путин.