Великий Новгород, 19 октября, 2017, 22:35 — ИА Регнум. Два чиновника — в Великом Новгороде и Хабаровске — лишились своих постов после «дорожной инспекции» Общероссийского народного фронта (ОНФ), заявили сегодня, 19 октября, в пресс-службе ОНФ. Но в администрации Великого Новгорода корреспонденту ИА REGNUM эти данные опровергли.

«Дорожные работы»

«Первые случаи увольнения за недобросовестное выполнение своих обязанностей чиновников, отвечающих за дорожное хозяйство», ОНФ зафиксировал в Великом Новгороде, где ушёл в отставку директор «Управления капительного строительства», и в Хабаровске, где уволился начальник городского управления дорог и внешнего благоустройства.

В пресс-службе ОНФ сообщили, что активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» провели рейд по дорогам в Великом Новгороде в мае 2017 года, после которого направили в администрацию города запросы с информацией об обнаруженных дефектах.

«В ответе утверждалось, что практически все проверенные участки не находятся на гарантийном обслуживании, и на ряде указанных активистами ОНФ улиц за последние 5 лет строительство или реконструкция не проводились. После повторного запроса Народного фронта чиновники признали, что указанные дороги все-таки находятся на гарантии, ряд выявленных дефектов уже устранен, по другим участкам ведется работа с подрядчиком по выполнению ими гарантийных обязательств. В заключение в администрации Великого Новгорода сообщили, что директор муниципального казенного учреждения «Управление капительного строительства», представивший ранее недостоверную информацию, в июле 2017 года был освобожден от занимаемой должности», — сообщили в ОНФ.

В администрации Великого Новгорода между инспекцией ОНФ и увольнением директора «Управления капитального строительства» (УКС) связи не увидели.

«Контракт с бывшим директором УКСа Андреем Першиным был прекращён по собственному желанию работника, о чём официально сообщалось на сайте администрации Великого Новгорода (раздел «Новости», 25 июля 2017 года). Личные обстоятельства увольнения Першина никак не могут быть связаны с итогами указанной проверки ОНФ, поэтому указание в представленном пресс-релизе на такую связь считаем некорректным», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM заведующий пресс-центром администрации Великого Новгорода Александр Стрекин.

Отметим, муниципальное казённое учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства», действительно, осуществляет контроль за ремонтом дорог в областном центре. Руководитель учреждения сменился в июле 2017 года, сейчас УКС возглавляет Александр Васильев.

В Великом Новгороде в 2017 году прошли ремонты 20 участков дорог на общую сумму 110 млн рублей, из них завершена только половина работ. По другим контрактам на ремонт участков дорог срок окончания работ — 30 ноября 2017 года. По словам мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, ремонты начались поздно из-за несвоевременного поступления средств из вышестоящих бюджетов, при этом мэр акцентировал внимание на том, что в нынешнем году все ремонты выполняют новгородские подрядчики.

«Если вы зададите вопрос, сойдёт ли асфальт вместе со снегом, я отвечу: «Нет!» — цитирует слова Бобрышева пресс-служба мэра.