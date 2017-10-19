Брюссель, 19 октября, 2017, 22:23 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в каталонском процессе «нет места для вмешательства ЕС», передаёт 19 октября Agence France-Press.

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«У всех нас есть свои эмоции, мнения и оценки, но с формальной точки зрения, возможности для вмешательства Европейского союза в этот вопрос нет», — сказал Туск.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны на заседании 21 октября намерено начать процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения в регионе прямого управления из Мадрида.

17 октября Конституционный суд Испании признал закон о референдуме в Каталонии недействительным, сочтя, что парламент автономного сообщества «полностью вышел за рамки закона» и подверг риску всех жителей региона.

Ситуацию с Каталонией сегодня также прокомментировал президент России Владимир Путин.

«Всё происходящее — это внутреннее дело Испании и должно быть урегулировано в рамках испанского законодательства в соответствии с демократическими традициями», — сказал российский лидер, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

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