Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Победитель президентских выборов 2018 года должен решить в России широкий круг задач, заявил Владимир Путин 19 октября в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин

По мнению действующего президента России, глава государства должен не только укрепить обороноспособность и усовершенствовать систему управления, но и придать стране экономическую гибкость и технологическую конкурентоспособность.

«Гибкой — с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее — с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения», — сказал Владимир Путин.

«Вот это и есть сверхзадача», — такими словами президент России подчеркнул степень сложности и важности решения вышеперечисленных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президенту России Владимиру Путину задали вопрос: «может ли женщина стать следующим главой государства?».

«У нас всё возможно», — ответил глава российского государства