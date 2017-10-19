Багдад, 19 октября, 2017, 22:44 — ИА Регнум. Эрбиль готов к переговорам с центральным правительством Ирака, говорится в заявлении регионального правительства Курдистана, 19 октября сообщает Anadolu.

jan Sefti Курдистан

Региональное правительство Ирака «готово к диалогу с центральным правительством», говорится в заявлении премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

В Эрбиле также призвали международное сообщество «содействовать диалогу между двумя сторонами» для достижения прогресса в переговорах.

«История показала, что воля народа Курдистана не будет сломлена оружием и военными действиями. Проблемы Ирака не могут быть решены военным путём», — добавили в региональном правительстве Курдистана.

Напомним, обострение отношений между Иракским Курдистаном и Багдадом произошло 25 сентября, после проведения курдского референдума о независимости.

Багдад ввёл санкции против Иракского Курдистана и призвал региональное правительство отменить результаты референдума, который, по мнению Багдада, противоречит Конституции страны.