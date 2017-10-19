Белград, 19 октября, 2017, 22:04 — ИА Регнум. 19 октября между клубами «Црвена Звезда» и «Арсенал» был разыгран матч в рамках 3-го тура ЛЕ. Матч завершился минимальной победой «канониров» со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В конце матч таргетман Оливье Жиру открыл счет, замкнув навес Тео Уокотта — 0:1.

Статистика матча («Црвена Звезда"/"Арсенал»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/5

Владение 43%/57%

Фолы 11/13

На данный момент «Арсенал» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Црвена Звезда» идет на 2-й позиции с 4-мя очками.

Составы на матч:

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Стойкович, Рогич, Савич, Крстичич, Канга, Дональд, Радонич, Срнич, Боачи.

«Арсенал»: Чех, Эль-Ненни, Дубюши, Холдинг, Уилшир, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Нелсон, Уиллок, Жиру.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Предупреждения: Родич — 32, Боачи — 60, Ле Таллек — 62, Коклен — 65, Борян — 86, Бабич — 90, Нелсон — 90+4.

Удаления: Родич — 80.

Голы: Жиру 85 — 0:1.