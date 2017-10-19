Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 22:03 — ИА Регнум. Как не просто зацепить за две секунды, но и удерживать зрителей и читателей на протяжении нескольких лет? Мониторить ли комментарии пользователей в социальных сетях или отключить все каналы обратной связи и просто продолжать делать уникальный контент, создавая собственные тренды? Об этом с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов говорили медиамейкеры, блогеры и маркетологи: создатель Telegram канала «Бывшая» Артур Чапарян, редактор соцсетей и спецпроектов «1917. Свободная история» Юрий Сапрыкин-младший, блогеры, создатели спортивного движения «Go Bro» Фёдор Гамалея и Даниил Радлов, маркетолог агентства «Нектарин», автор идеи «пенсионера из Химок» Роман Зарипов и руководитель департамента стратегического партнерства ресурса «Одноклассники» Александр Володин. Модератором дискуссии стала российская телеведущая, руководитель MTV-Россия Яна Чурикова.

Wfys2017.tassphoto.com Юрий Сапрыкин (второй слева) и Яна Чурикова (вторая справа) во время панельной дискуссии «Борьба за внимание: как привлечь аудиторию?» в рамках ВФМС

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«Аудитория на медийном рынке это основная валюта, и мы всегда должны бороться за ее внимание», — отметила, открывая дискуссию, Яна Чурикова.

Поколения Y и Z воспринимают жизнь как сплошной скроллинг ленты и привлечь их внимание видео, которые не укладываются в минутный хронометраж, практически нереально, а уж о серьезных общественных или научно-популярных проектах с объемными текстами и говорить нечего.

Однако «1917. Свободная история» доказывает обратное — завлечь и удержать можно каждого, не случайно количество уникальных посетителей у этого проекта 1 500 000 человек ежемесячно.

«Секрет в идее: основа — ежедневный сериал, а котором просто обновляется лента социальной сети», — поделился опытом Юрий Сапрыкин-младший.

Добавим чат-бот с Распутиным, сервис знакомств, в котором можно подобрать себе пару из числа исторических личностей, и придем к успеху в современной медийной реальности даже с такими сложными темами. Но как совместить «олдскульность» аудитории и новые медиа? Производить собственный контент (например, ток-шоу) и комментировать турниры по кибер-спорту на своей же площадке — об этом собравшимся рассказал Александр Володин из «Одноклассников».

Роман Зарипов посоветовал «отдаваться проектам целиком» хотя бы на эмоциональном уровне и вспомнил, как создавался аккаунт «миллионера из Химок».

«От идеи до запуска прошло всего 6 часов. И вот мы уже едем покупать одежду нашему герою, а вечером обратно по магазинам, чтобы все сдать — денег-то у нас нет», — рассказал Роман Зарипов.

Спикеры предложили участникам дискуссии обязательно учитывать чужое мнение: чтобы люди оставались с тобой, нужно узнать, что им по-настоящему интересно.

Коллегам возразил Артур Чапарян — он создал небезызвестную «Бывшую» шутки ради и никогда не пытался получить фидбэк от читателей Telegram канала.

«Я рассчитываю на то, что моя аудитория — это думающие люди. А они редко что-то комментируют в интернете», — отметил блогер.

Финальное правило общения с подписчиками сформулировали авторы проекта «Go Bro».

«Не думайте, что вас смотрят и читают дураки, не пытайтесь им наврать и будьте искренними», — отметили Фёдор Гамалея и Даниил Радлов.

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