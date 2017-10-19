Киев, 19 октября, 2017, 21:56 — ИА Регнум. 19 октября в рамках 3-го тура ЛЕ был разыгран матч между командами «Заря» и «Герта». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 42-й минуте полузащитник Силас открыл счет мощным ударом низом со штрафного — 1:0.

На 56-й минуте немецкий талантливый форвард Дэви Зельке сравнял счет ударом головы после навеса Мартина Платтенхарда — 1:1.

Через 23 минуты Александр Сваток вывел «Зарю» вперед — 2:1. Ассист на свой счет записал Александр Караваев.

Статистика матча («Заря"/"Герта»)

Удары 10/10

Удары в створ 7/3

Владение 38%/62%

Фолы 15/15

На данный момент «Заря» идет на втором месте с 6-ю очками. «Герта» осталась на последней строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Заря»: Лунин, Сухоцкий, Прийма, Гречишкин, Опанасенко, Гордиенко, Харатин, Лунев, Караваев, Силас, Фрейтас.

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Рекик, Штарк, Платтенхард, Эссвайн, Вайзер, Майер, Лустенбергер, Лацаро, Зельке.

Главный арбитр матча: Лиран Лиани.

Предупреждения: Силас — 4, Зельке — 46, Майер — 69, Ибишевич — 71, Лунев — 76.

Голы: Силас 42 — 1:0, Зельке 56 — 1:1, Сваток 79 — 2:1.