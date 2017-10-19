Москва, 19 октября, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Правительство внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект об ужесточении ответственности за неуплату проезда по федеральным трассам для владельцев тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств. Документ опубликован 19 октября в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Platon.ru В офисе «Платон»

В настоящее время штраф для неплательщиков по системе «Платон» составляет 5 тысяч рублей. В соответствии с поправками, его предполагается увеличить в четыре раза — до 20 тысяч рублей.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за соответствующее нарушение с нынешних двух до шести месяцев.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение штрафов предлагается не в качестве фискальной функции, а в целях стимулирования владельцев транспортных средств к соблюдению законодательства.

Подготовить предложения об увеличении штрафа за проезд большегрузов по федеральным трассам без регистрации в системе «Платон» в марте 2017 года Минтрансу и Минюсту поручил премьер-министр Дмитрий Медведев.

В апреле в системе «Платон» также были введены новые тарифы. Плата за один пройденный километр федеральной трассы для владельцев 12-тонных грузовиков была повышена с 1,5 до 1,9 рубля.