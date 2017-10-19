Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 21:44 — ИА Регнум. Российская Федерация мгновенно и зеркально отреагирует на выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сегодня, 19 октября, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», который проходит в этом году в Сочи.

Советский инспектор изучает ракету «Томагавк» наземного базирования перед её уничтожением. Октябрь 1988 года

Он заявил, что в том случае, если США выйдут из договора РСМД, то Россия сделает тоже самое незамедлительно.

«Если есть желание выйти из договора (РСМД — ИА REGNUM ) у американских партнеров, с нашей стороны ответ будет мгновенным — хочу об этом сразу предупредить ‑ и зеркальным», — сказал Путин.

При этом Путин отметил, что Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства в рамках договора РСМД и будет их соблюдать, «до тех пор, пока соблюдают наши партнеры условия наших прежних договоренностей».

Напомним, США впервые обвинили Россию в нарушении договора РСМД в июле 2014 года. Затем американские власти не раз повторяли это обвинение.

В свою очередь, Москва выражала категорическое несогласие с данными обвинениями и выдвигала Вашингтону встречные обвинения, касающиеся выполнения договора РСМД.

Кроме того, российская сторона неоднократно подчёркивала, что ни разу не получила от США какой-то конкретики, относящейся к обвинениям, связанным с соблюдением двустороннего договора о РСМД. Американские власти просто повторяют голословные обвинения не раскрывая, в чем собственно суть нарушений договора с российской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан между СССР и США в 1987 году. Данный договор запрещал его участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Кроме того, СССР и США обязались ликвидировать комплексы наземного базирования ракет средней и малой дальности, которые были в их арсенале на момент заключения договора.

К июню1991года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведённые ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США — 846 комплексов.

Опасность данных ракет заключается в том, что будучи размещенными в непосредственной близости от границ предполагаемого противника, их довольно сложно перехватить. В период холодной войны США размещали такие ракеты в Турции и Западной Европе, а СССР — на Кубе и в Восточной Европе.