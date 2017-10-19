Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Главной ошибкой России в отношениях с Западом было чрезмерное доверие, заявил 19 октября в Сочи президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин напомнил, что некоторое время назад другие страны восприняли это доверие как слабость России и использовали его в своих интересах.

Это заявление президент России сделал отвечая на вопрос зарубежной журналистки, попросившей охарактеризовать политические ошибки России за последние годы.

«Самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом — мы слишком вам доверяли, а ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием», — ответил журналистке Владимир Путин, а затем подчеркнул, что в дальнейшем отношения будут выстраиваться на принципах взаимности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин заявил, что усиление группировок НАТО у российских границ не является для руководства России поводом для усиления беспокойства.