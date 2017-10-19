Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Руководство России не обеспокоено усилением группировок НАТО у границ страны, заявил 19 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сочи, 19 октября 2017 года

По словам Владимира Путина, все передвижения войск североатлантического альянса известны российской стороне и контролируются соответствующими структурами.

«Нас это не беспокоит. Пускай они тренируются. Всё под контролем», — сказал российский президент, добавив, что «каждый шаг» альянса Москве известен.

Ранее президент Путин уже отмечал, что придвижение к границам России военных баз и систем ПРО являются ошибкой НАТО, так как ответ России запустит гонку вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Сочи Владимир Путин заявил, что на конкретные шаги властей США в сторону ограничения деятельности российских СМИ Россия ответит быстро и зеркально.