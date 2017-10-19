Калининград, 19 октября, 2017, 21:22 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня вечером, 19 октября, полностью обесточен город Балтийск, где дислоцирована главная военно-морская база Балтийского флота.

По данным пресс-службы «Янтарьэнерго», произошла авария на подстанции «Балтийск», которая обслуживается компанией «Оборонэнерго».

Источник сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что военно-морская база перешла на свои источники питания с кораблей, а вот город с 33 тысячами жителей пока остается без электричества.

Полиция оказывает содействие в ликвидации последствий отключения электроэнергии в г. Балтийске. На улицах города дежурят патрульные наряды, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.