Москва, 19 октября, 2017, 21:18 — ИА Регнум. По итогам заседания Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России», Председатель партии, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев дал ряд поручений, направленных на поддержку и развитие агропромышленного комплекса, сообщил журналистам руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Неверов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В рабочий полдень

В частности, по словам Сергея Неверова, Дмитрий Медведев поручил Правительству подготовить предложения по развитию сельскохозяйственного туризма, выработать четкую позицию и правила по вопросам, касающихся оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также по вопросу поддержки производителей сельскохозяйственной техники.

«Данные меры необходимы для того, чтобы у аграриев была возможность среднесрочного и долгосрочного планирования своей деятельности, как минимум на пять лет», — пояснил Сергей Неверов.

Кроме того, Дмитрий Медведев акцентировал внимание на необходимости развития фермерских рынков и поддержки наук, связанных с аграрной отраслью, в том числе путем выделения целевых грантов, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Для реализации данных мер, а также в целях более эффективной поддержки АПК, председатель Правительства предложил Министерству сельского хозяйства подумать о возможности создания при ведомстве фонда аграрных инвестиций, «по аналогии с Фондом развития промышленности при Министерстве промышленности и торговли», — подчеркнул Сергей Неверов.