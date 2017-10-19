Москва, 19 октября, 2017, 21:10 — ИА Регнум. У советского и российского актёра, народного артиста СССР Владимира Этуша мошенническим путём похитили 28 млн рублей. Об этом сообщили 19 октября в московском управлении Следственного комитета России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе!»

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Как сообщили в Следственном комитете, подозреваемым по делу является 59-летний мужчина. Других подробностей в ведомстве не озвучили.

Между тем, по данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, в 2013 году Владимир Этуш принял предложение экс-президента Национального банка Абхазии Даура Барганджии открыть вклад на выгодных условиях в швейцарском банке. В октябре 2017 года он потребовал возврата денег, но получил отказ, после чего обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Отметим, что Владимир Этуш уже не впервые оказывается жертвой злоумышленников. Как сообщало ИА REGNUM, в 2007 году была ограблена квартира народного артиста в Гранатном переулке в Москве. Добычей воров стали хранившиеся в сейфе деньги (135 тысяч рублей и 200 долларов) и ювелирные украшения.

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