Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Российские политики и общественные деятели делятся впечатлениями о Всемирном фестивале молодежи и студентов

Wfys2017.tassphoto.com Ток-шоу «Сотрудничество в эпоху перемен» в рамках ВФМС

По отзывам тех, кто посетил в течение последней недели Всемирный фестиваль молодежи и студентов, можно составить вывод о том, что многое в новом поколении людей, которые составят будущую мировую элиту, стало приятной неожиданностью, своего рода открытием.

«Организаторы даже признавались, что, удивленные наплывом слушателей в аудиториях, пытались перенаправить хотя бы часть на развлекалово, на дансинг… Тщетно — хотят слушать, слышать, работать по проектам, находить коллег по своему профилю из других стран, — цитирует «Свободная пресса» слова депутата Госдумы, писателя Сергея Шаргунова, — Вообще-то, ежедневно на этом фестивале — сотни самых разных вариантов времяпрепровождения. Можно сходить на оперу, послушать джаз, потанцевать под техно, посмотреть художественное или документальное кино, поиграть в футбол или поучаствовать в забеге, сразиться в шахматы или настольный теннис, заняться рисованием или резьбой по дереву. И всё же основное внимание привлекают лекции, семинары, а особенно — дискуссионные площадки».

Известного мотивационного автора и оратора из Австралии Ника Вуйчича, который многого достиг, родившись без рук и ног, даже попросили выступить дважды, хотя мест не было не только в огромном зале, где он выступал, но и в соседних, где можно было посмотреть прямую трансляцию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участниками фестиваля стали около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Форум собрал студентов и молодых специалистов из более чем 180 стран. Как рассказывают сами участники, благодаря этому мероприятию они смогли впервые побывать в России.

«Через N лет (ну, хотя бы 10−15), когда эта молодежь, быть может, станет значить в своих странах больше, чем значит сейчас, все эти люди смогут звонить друг другу без лишних церемоний: «А помнишь, тогда в Сочи?» — делится впечатлениями от фестиваля на своей странице в социальной сети блогер Максим Кононенко, — Причем надо учитывать, что люди на фестиваль приехали из многих стран, и многие из этих стран не очень большие, и участники фестиваля, которые проходили серьезны отбор, в этих не очень больших странах уже сейчас весьма непростые. И им уже не впаришь вот эту вот «империю зла», потому что они видели Россию своими глазами и видели, что в ней ни зла, ни империи нет».

«Мысль эта, конечно, довольно простая. Но как это всегда бывает в конспирологии, простая мысль порождает далеко идущие выводы. И если мы действительно предположим, что Фестиваль в Сочи — это осмысленный общественно-политический action, то мы не можем не признать, что это свидетельствует о наличии у инициаторов и организаторов этого action стратегического мышления. Потому что мыслить с горизонтом хотя бы в 10−15 лет — это уже стратегически мыслить», — подчеркивает Максим Кононенко.

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