Токио, 19 октября, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Космический аппарат «Кагуя» обнаружил на поверхности Луны пещеру, которая может стать основой для создания противорадиационных убежищ или даже космических баз. Результаты исследования опубликованы 17 октября в журнале Geophysical Research Letters.

NASA Лунная пещера

Американским и японским исследователям с помощью аппарата «Кагуя», работавшего на радиоволнах длиною 75 метров, удалось проникнуть достаточно глубоко под поверхность Луны и исследовать так называемые лавовые трубки — полые пространства внутри Луны, образованные протеканием лавы от активных вулканов миллиарды лет назад.

Ученые обнаружили такую лавовою трубку в районе Океана Бурь, где ранее было обнаружено отверстие значительной глубины и ширины. Оказалось, что это отверстие является входом в пещеру, основная глубина залегания которой находится на расстоянии 75 метров от поверхности. Высота пещеры — 75 метров, как правило, ширина лавовых трубок бывает не меньше их высоты.

Значение открытия может быть актуально в связи со строительством каких-либо объектов на поверхности Луны, так как такие пещеры — это идеальное укрытие от радиации, метеоритов и резкого перепада температур. Кроме этого, в лавовых трубках может содержаться водный и углекислый лед, который может быть использован для получения метана. Это значит, что воду, ракетное топливо и окислитель можно будет получать на самой Луне в местах относительно безопасных для человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года на 48-й конференции Lunar and Planetary Science японские специалисты заявили, что под поверхностью Луны находятся многокилометровые тоннели, в которых могут расположиться первые космические базы.