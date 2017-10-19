* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, 19 октября, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В сирийской провинции Даръа ликвидированы два полевых командира ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 19 октября сообщает агентство Fars News со ссылкой на ливанские СМИ.

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В результате столкновений между боевиками «Свободной сирийской армии» и террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в западном районе провинции Даръа были ликвидированы 10 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая двух полевых командиров, а именно Абу Мохаммада Абедина и Абдоллу аль-Сафури.

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По данным ливанского телеканала Al Manar, один полевой командир «Свободной сирийской армии» был похищен неизвестными в восточном районе провинции Даръа.

Напомним, в сентябре 2017 года ливанские СМИ сообщили, что число убийств полевых командиров «Свободной сирийской армии» значительно увеличилось после обострения столкновений между группировками «Свободной сирийской армии» и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге провинции Даръа.