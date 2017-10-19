Москва, 19 октября, 2017, 20:34 — ИА Регнум. В Сирии начинается решающий этап борьбы с террористами, заявил 19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со спецпредставителем генсека ООН Стаффаном де Мистурой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал в самом начале встречи.

«Ситуация в Сирии подходит к решающему рубежу в том, что касается достижения окончательных приоритетов в борьбе с терроризмом», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, 19 октября на Валдайском форуме в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время в Сирии будет достигнут окончательный военный разгром террористов. При этом очередной раунд переговоров по урегулированию вооруженного конфликта в Сирии состоится в Астане 30−31 октября.

В Астане проходят переговоры с участием сирийской оппозиции, не относящейся к непримиримым радикалам. Прочие незаконные вооруженные формирования будут уничтожаться сирийской армией при поддержке ВКС России.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Москве спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу о своей готовности активно участвовать в процессе сирийского урегулирования.